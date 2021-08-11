В связи с беспорядками у здания Сейма Литвы задержаны 26 человек

Более 20 человек были задержаны в ночь на среду в связи с беспорядками, которые начались во вторник вечером у здания Сейма (парламента) Литвы и продолжались до двух часов ночи среды.

Более 20 человек были задержаны в ночь на среду в связи с беспорядками, которые начались во вторник вечером у здания Сейма (парламента) Литвы и продолжались до двух часов ночи среды.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Департамент полиции при МВД республики.

"Задержаны и помещены в арестантскую 26 человек. В их отношении предстоит принять решение о мере пресечения", - говорится в сообщении.

Полиция Литвы также еще во вторник вечером объявила о начале следствия по факту организации беспорядков.

Территория около Сейма была освобождена полицией от протестующих против намерения властей ограничить права не привившихся от коронавируса около двух часов ночи среды. Акция протеста была согласована с властями. Она началась во вторник в 10:00 и должна была завершиться в 17:00. Всего в ней приняли участие, по оценке полиции, около 5 тыс. человек. К вечеру несколько сотен протестующих остались у Сейма и заблокировали выходы из здания, не давая депутатам выйти. Происходили столкновения с полицией. Пострадали около 10 полицейских.