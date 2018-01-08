В Судане во время при разгоне хлебного бунта застрелен студент

Баку. 8 января. REPORT.AZ/Один человек погиб, еще трое ранены в результате разгона демонстраций в городе Эль-Генейна в суданской провинции Западный Дарфур. Как передает Report, об этом сообщил телеканал BBC.

Полицейские в ходе разгона манифестации местных жителей застрелили суданского студента. По данным телеканала, при разгоне акций протеста правоохранители использовали также гранаты со слезоточивым газом.

Граждане Судана протестуют против решения правительства по повышению цен на товары первой необходимости, в частности на хлебные изделия. Наиболее масштабные демонстрации, которые в местной прессе окрестили «хлебными бунтами», помимо Эль-Генейны проходят в административном центре провинции Голубой Нил — городе Эд-Дамазин.