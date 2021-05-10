В стычках в Иерусалиме пострадали около 215 палестинцев

Госпитализировали 154 человека

По меньшей мере 215 палестинцев пострадали в результате столкновений с израильской полицией в Восточном Иерусалиме, 154 госпитализированы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Times of Israel со ссылкой на заявление Палестинского общества Красного Полумесяца.

"Бригадам Красного Полумесяца удалось оказать медицинскую помощь по меньшей мере 215 раненым, которые были эвакуированы из мечети Аль-Акса", - сообщается на странице организации в Twitter.

По ее данным, четверо из госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.

Ранее газета сообщала о 50 госпитализированных.

Столкновения начались сегодня утром. Как уточнило палестинское информационное агентство WAFA, полиция использовала слезоточивый газ, чтобы оттеснить палестинцев с территории мечети, и вела обстрел резиновыми пулями.