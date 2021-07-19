В странах Северной и Центральной Америки отмечается очередная вспышка COVID-19

В странах Северной и Центральной Америки вновь отмечается рост заболеваемости коронавирусом. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В странах Северной и Центральной Америки вновь отмечается рост заболеваемости коронавирусом. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Одновременно в государствах Южной Америки темпы распространения инфекции замедляются, при этом в Бразилии, Аргентине и Колумбии сохраняется высокая смертность.

В целом американский регион остается главным эпицентром вспышки инфекции - на него, согласно статистике ВОЗ, приходится более 77 млн случаев заражения и около 2 млн летальных исходов.

В США после июньского спада заболеваемость вновь приблизилась к отметке в 40 тыс. случаев инфицирования в сутки, что соответствует показателям двухмесячной давности (на пике в январе в стране регистрировали более 300 тыс. инфицированных в сутки). Рост заболеваемости специалисты связывают с распространением новых штаммов.

В Мексике суточные показатели превысили 12 тыс., что соответствует уровню февраля текущего года. В январе на пике в стране регистрировали более 20 тыс. случаев.

На уровень национальных максимумов поднялась заболеваемость на Кубе (более 6 тыс. случаев заражения в сутки) и в Гватемале (около 3 тыс.).

В Бразилии в конце июня регистрировали свыше 115 тыс. случаев заражения в сутки, однако после этого заболеваемость снизилась вдвое. Тем не менее сейчас там ежедневно заболевают более 50 тыс. человек, что является самым высоким суточным показателем в мире. В стране отмечается и максимальный среди других государств уровень смертности - в сутки там регистрируют свыше 1,6 тыс. летальных исходов.