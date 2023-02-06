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В столкновениях в сомалийском штате погибли более 30 человек

В столкновениях в сомалийском штате погибли более 30 человек По меньшей мере 34 человека убиты за последние сутки в ходе столкновений в сомалийском штате Сомалиленд.
Другие страны
6 февраля 2023 г. 19:50
В столкновениях в сомалийском штате погибли более 30 человек

По меньшей мере 34 человека убиты за последние сутки в ходе столкновений в сомалийском штате Сомалиленд.

Об этом Report передает со ссылкой на Reuters.

Стычки начались в городе между антиправительственными боевиками и региональными силами порядка, отмечает агентство. Как минимум 40 человек получили ранения.

Столкновения проходят в условиях требования оппозиции немедленно провести в штате выборы главы администрации. В октябре парламент Сомалиленда продлил на два года срок полномочий нынешнего президента региона Мусы Бихи Абди, которой истек в ноябре. Это решение было принято после того, как избирательная комиссия штата проинформировала парламент о том, что не смогла к 13 ноября подготовить президентские выборы по техническим и финансовым причинам. Новая дата выборов не установлена.

Крупные беспорядки в Лас-Аноде начались в конце декабря, когда в городе состоялась демонстрация протеста в связи с убийством популярного местного политика Абдифатаха Абдулли Хадрави. Жители массово вышли на улицы Лас-Анода, требуя найти и наказать виновных. В ходе столкновений погибли около 20 человек.

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