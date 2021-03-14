В столице Японии началось цветение сакуры

В Токио начался сезон цветения сакуры.

В Токио начался сезон цветения сакуры.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщило Национальное метеорологическое управление Японии.

Cоответствующее заявление сделал сотрудник управления после осмотра контрольного дерева, которое растет в синтоистском святилище Ясукуни. Примечательно, что нынешний сезон начался в тот же день, что и в 2020 году, однако на 12 дней раньше среднегодового значения. Между тем, согласно прогнозам, токийская сакура достигнет пика своего цветения 22 марта, который продлится до 29 марта.

11 марта первая в этом сезона сакура Японии зацвела в префектуре Хиросима на западе страны.

Отметим, что японцы считают сакуру символом своей страны, а ее цветок имеет статус неофициального национального герба.