О нас
Report Georgia
Аудио новости

В столице Японии началось цветение сакуры

В столице Японии началось цветение сакуры В Токио начался сезон цветения сакуры.
Другие страны
14 марта 2021 г. 10:27
В столице Японии началось цветение сакуры

В Токио начался сезон цветения сакуры.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщило Национальное метеорологическое управление Японии.

Cоответствующее заявление сделал сотрудник управления после осмотра контрольного дерева, которое растет в синтоистском святилище Ясукуни. Примечательно, что нынешний сезон начался в тот же день, что и в 2020 году, однако на 12 дней раньше среднегодового значения. Между тем, согласно прогнозам, токийская сакура достигнет пика своего цветения 22 марта, который продлится до 29 марта.

11 марта первая в этом сезона сакура Японии зацвела в префектуре Хиросима на западе страны.

Отметим, что японцы считают сакуру символом своей страны, а ее цветок имеет статус неофициального национального герба.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое важное

Руководители СМИ и НПО посетили в Агдаме драмтеатр и мечеть
ФотоРуководители СМИ и НПО посетили в Агдаме драмтеатр и мечеть
13 марта 2021 г. 17:12
Четыре аудитора Счетной палаты подали в отставку
Четыре аудитора Счетной палаты подали в отставку
13 марта 2021 г. 11:38
TƏBİB об ужесточении карантинного режима
TƏBİB об ужесточении карантинного режима
13 марта 2021 г. 10:45
Президент Азербайджана поздравил Папу Римского
Президент Азербайджана поздравил Папу Римского
12 марта 2021 г. 19:18
Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонный разговор
Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонный разговор
12 марта 2021 г. 17:51
Обнародованы категории обращений, рассмотренных в Комиссии по вопросам помилования
Обнародованы категории обращений, рассмотренных в Комиссии по вопросам помилования
12 марта 2021 г. 16:02
На освобожденных территориях установят комендантские посты
На освобожденных территориях установят комендантские посты
12 марта 2021 г. 14:59
МО: Международному сообществу нужно принять меры против убийц мирных жителей
МО: Международному сообществу нужно принять меры против убийц мирных жителей
12 марта 2021 г. 13:16
Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих Внутренних войск МВД
Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих Внутренних войск МВД
12 марта 2021 г. 13:09
Дорожная полиция Азербайджана обратилась к водителям
Дорожная полиция Азербайджана обратилась к водителям
12 марта 2021 г. 10:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi