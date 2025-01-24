В столице Таиланда из-за загрязнения воздуха закрылись более 350 школ

​​​​​​​В столице Таиланда Бангкоке более 350 школ были вынуждены закрыться из-за значительного загрязнения воздуха.

В столице Таиланда Бангкоке более 350 школ были вынуждены закрыться из-за значительного загрязнения воздуха.

Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом сегодня сообщили власти города.

С середины недели тайская столица борется с опасным качеством воздуха, индекс качества воздуха (AQI) достиг 159 согласно данным IQAir. Городские власти разрешили 352 школам закрыться и рекомендовали людям работать из дома.

Показатель AQI выше 100 считается вредным для здоровья, в то время как показатель выше 200 оценивается как очень вредный.

Губернатор столицы Чадчарт Ситтипунт заявил, что рост загрязнения является результатом сезонного сжигания сельскохозяйственных культур и мусора.

В то же время Бангкок занял седьмое место в рейтинге IQAir среди самых загрязненных городов мира.