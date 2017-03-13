В столице Сомали у отеля прогремел взрыв, погибли шесть человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ В столице Сомали взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой, в результате чего погибли шесть человек, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Количество раненых возросло до четырех человек.

По словам офицера местной полиции Мохаммеда Хуссейна, смертник подорвался в автомобиле недалеко от отеля Weheliye в Могадишо.

***11:51

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ В столице Сомали Могадишо прогремел взрыв, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Местные СМИ отмечают, что взрыв прогремел у входа в отель Weheliye. Над местом взрыва виднеется облако дыма.

Сообщается, что за взрывом последовала стрельба.

По предварительным данным, три человека пострадали.