В столице Канады ввели режим ЧС из-за ожидаемых сильных дождей

Мэр столицы Канады Оттавы Джим Уотсон ввел режим чрезвычайной ситуации из-за ожидаемых сильных дождей и значительного повышения уровня воды в реке Оттава, которые могут угрожать собственности и безопасности жителей города.

"С целью защиты собственности и здоровья, безопасности и благополучия жителей города, я как мэр города Оттава объявляю чрезвычайную ситуацию в городе".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении мэра, опубликованном в Twitter.

Вместе с тем, мэр сообщил, что для помощи городским службам, волонтерам и жителям пострадавших районов мэр запросил помощь провинции и армии. В заявлении отмечается, что осадки в столице к субботе могут достигать 25-35 мм.