В столице Йемена обстреляна демонстрация в поддержку президента страны

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Демонстрация в поддержку нынешнего президента Йемена Абд Раббу Мансура Хади, проходившая в столице страны - городе Сана, была обстреляна в среду группой вооруженных лиц. Как отмечает Report, об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

О жертвах среди манифестантов информации не поступало.

В настоящее время Сана находится под полным контролем хоуситов - сторонников шиитского движение "Ансар Аллах", оппозиционного к президенту. Сам глава государства Мансур Хади располагается в экономической столице Йемена - городе Аден на юге страны.