В столице Индонезии прогремели несколько взрывов - ВИДЕО

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Несколько взрывов произошло в центре столицы Индонезии Джакарте, есть погибшие, сообщает Report со ссылкой на AFP.

Cообщается, что один из взрывов произошел недалеко от офиса ООН. Еще один произошел напротив торгового центра, в этом районе также находятся фешенебельные гостиницы, посольства и офисные здания.

По данным AFP, жертвами взрывов стали, по меньшей мере, три человека.

Полиция Индонезии подтвердила факт взрывов, отметив, что сработало взрывное устройство.