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    В столице Индонезии прогремели несколько взрывов - ВИДЕО

    По данным СМИ, жертвами взрывов стали, по меньшей мере, три человека

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Несколько взрывов произошло в центре  столицы Индонезии Джакарте, есть погибшие, сообщает Report со ссылкой на AFP. 

    Cообщается, что  один из взрывов произошел недалеко от офиса ООН. Еще один произошел напротив торгового центра, в этом районе также находятся фешенебельные гостиницы, посольства и офисные здания.

    По данным AFP, жертвами взрывов стали, по меньшей мере, три человека.

    Полиция Индонезии подтвердила факт взрывов, отметив, что сработало взрывное устройство. 

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