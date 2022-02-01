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В столице Эквадора из-за затоплений погибли как минимум 11 человек

В столице Эквадора из-за затоплений погибли как минимум 11 человек По меньшей мере 11 человек погибли в результате масштабных затоплений в столице Эквадора Кито, вызванных сильными дождями.
Другие страны
1 февраля 2022 г. 08:57
В столице Эквадора из-за затоплений погибли как минимум 11 человек

По меньшей мере 11 человек погибли в результате масштабных затоплений в столице Эквадора Кито, вызванных сильными дождями.

Как передает Report со ссылкой на Национальную службу по управлению рисками и чрезвычайными ситуациями Эквадора, также пострадали 15 человек.

"В городе Кито провинции Пичинча из-за проливных дождей было зафиксировано наводнение, в результате которого дорога в Ла-Гаска была затоплена грязью. Число погибших достигло 11", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Спасатели работают в пострадавших районах столицы, технические работники занимаются восстановлением подачи электричества и расчищают улицы.

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