В столице Буркина-Фасо завершен штурм захваченного террористами отеля

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ В столице Буркина-Фасо Уагадугу сегодня утром завершилась контртеррористическая операция с целью освобождения заложников из отеля Splendid ("Сплендид"), который был атакован группой боевиков в пятницу вечером, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Всю ночь город, который до сих пор не подвергался такого рода нападению, прожил в состоянии страха и тревоги. Ближе к утру появились сообщения о том, что силы безопасности Буркина-Фасо при поддержке военнослужащих из контингента Франции начали штурм гостиницы, захваченной несколькими террористами. По некоторым данным, к операции также были привлечены американские военные.

Согласно цифрам, которые обнародовал на своей странице в сети микроблогов Twitter ("Твиттер") посол Франции в Буркина-Фасо Жиль Тибо, жертвами атаки террористов стали 27 человек. Уроженцами каких стран они являются, он не уточнил. Французский посол сообщил, что примерно 150 человек из 18 стран спасены, им была оказана первая медицинская помощь. В настоящее время власти Буркина-Фасо совместно с зарубежными дипломатами пытаются установить гражданство жертв.

Тем временем, ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация "Аль-Каида в странах исламского Магриба". На ее совести немало резонансных терактов, совершенных в течение минувших лет в африканской зоне Сахеля и Сахары. Как сообщил государственный министр территориального управления, децентрализации и безопасности Буркина-Фасо Симон Компаоре, в группу террористов входило три человека, включая одного араба и двух темнокожих африканцев. Все они, по данным властей, были ликвидированы.