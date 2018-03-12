В Стокгольмском институте заявили, что крупнейшими экспортерами оружия остаются США и РФ

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (СИПРИ) опубликовал в понедельник новый доклад о состоянии мировой торговли вооружениями. В нем отмечается, что основными экспортерами в этой области в период с 2013 по 2017 год оставались США и Россия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, на долю самых крупных поставщиков - США, России, Китая, Франции и Германии пришлось 74% от общего объема продаж вооружений, на долю вместе взятых США и России - 56%.

Согласно приведенным в документе данным, с начала 2000-х продажи в мире неуклонно росли. В 2013-2017 годах они увеличились по сравнению с 2008-2012 годами на 10%.

Однако в разных регионах положение неодинаковое. Если в странах Азии и Океании объемы военных поставок в 2008-2012 и 2013-2017 годах увеличивались, то в Африке, обеих Америках и Европе они продемонстрировали некоторое сокращение.