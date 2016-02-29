В Ставрополье при крушении самолета Су-25 погиб летчик

Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ Самолет Су-25 потерпел крушение в Ставропольском крае при выполнении планового учебно-тренировочного полета, в результате чего погиб летчик. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает управление пресс-службы и информации Минобороны России.

"Сегодня в 19 часов 23 минуты мск в районе аэродрома Буденновск Ставропольского края при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет РФ Су-25", — говорится в сообщении.

Уточняется, что летчик погиб. Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в безлюдном районе, разрушений нет,

Для расследования причин падения самолета в министерстве обороны создана специальная комиссия, в состав которой вошли специалисты службы безопасности полетов авиации Вооруженных Сил РФ.