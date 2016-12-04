В США жертвами пожара стали четыре человека

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Четыре человека, в их числе двое детей, погибли при пожаре, вспыхнувшем в городе Акрон в американском штате Огайо.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал FOX8.

Отмечается, что пламя охватило трехэтажный жилой дом, на место прибыли пять пожарных бригад. По данным телеканала, жертвами пожара стали, в том числе, две девочки восьми и девяти лет.

Как сообщает телеканал, еще двум людям, среди которых девочка 12 лет, удалось спастись, они были госпитализированы. Сведений об их состоянии пока не поступало.