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    В США жертвами пожара стали четыре человека

    Еще двум людям, среди которых девочка 12 лет, удалось спастись

    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Четыре человека, в их числе двое детей, погибли при пожаре, вспыхнувшем в городе Акрон в американском штате Огайо.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал FOX8.

    Отмечается, что пламя охватило трехэтажный жилой дом, на место прибыли пять пожарных бригад. По данным телеканала, жертвами пожара стали, в том числе, две девочки восьми и девяти лет.

    Как сообщает телеканал, еще двум людям, среди которых девочка 12 лет, удалось спастись, они были госпитализированы. Сведений об их состоянии пока не поступало.

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