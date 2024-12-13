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В США заявили об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты во Флориде

В США заявили об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты во Флориде Военные США провели испытательный запуск гиперзвуковой ракеты средней дальности Long Range Hypersonic Weapon (LRHW, он же Dark Eagle) в штате Флорида.
Другие страны
13 декабря 2024 г. 07:55
В США заявили об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты во Флориде

Военные США провели испытательный запуск гиперзвуковой ракеты средней дальности Long Range Hypersonic Weapon (LRHW, он же Dark Eagle) в штате Флорида.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Пентагона.

"Недавно успешно провели комплексные летные испытания неядерной гиперзвуковой ракеты с базы Космических сил США на мысе Канаверал в штате Флорида", - говорится в сообщении.

Когда именно был осуществлен запуск, не уточняется.

Министр ВМС США Карлос дель Торо назвал осуществленный во Флориде запуск "важной вехой в разработке одной из самых передовых систем вооружений", имеющихся у Вашингтона.

Комплекс Dark Eagle разработала корпорация Lockheed Martin. Предполагается, что ракета может развить скорость свыше 6 000 км/ч, ее проектная дальность составляет более 2 775 километров.

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Версия на английском языке ФотоPentagon reports successful conventional hypersonic missile test in Florida
Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ ordusu hipersəs raketinin sınağını keçirib

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