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В США заявили, что удар по больнице в Газе нанесли боевики

В США заявили, что удар по больнице в Газе нанесли боевики Комитет по разведке Сената Конгресса США изучил американские разведданные об ударе по больнице Аль-Ахли в секторе Газа и пришел к выводу, что он был совершен боевиками, а не армией Израиля.
Другие страны
19 октября 2023 г. 10:56
В США заявили, что удар по больнице в Газе нанесли боевики

Комитет по разведке Сената Конгресса США изучил американские разведданные об ударе по больнице Аль-Ахли в секторе Газа и пришел к выводу, что он был совершен боевиками, а не армией Израиля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте вице-председателя комитета Марко Рубио (республиканец, от штата Флорида).

"Комитет Сената по разведке получил и изучил разведанные, связанные с атакой на больницу Аль-Ахли в Газе. На основании этой информации мы с уверенностью можем сказать, что взрыв стал результатом неудачного запуска ракеты боевиками-террористами, а не результатом авиаудара со стороны Израиля", - указано в заявлении.

Эту же информацию подтверждают неназванные американские чиновники, знакомые с разведанными, оценку которых приводит газета The New York Times. Как сообщил изданию высокопоставленный представитель Пентагона, США уверены, что удар был нанесен не Израилем. Снимки со спутников, данные из открытых источников, а также перехваченные записи представителей ХАМАС свидетельствуют о запуске ракет с позиций палестинских боевиков в секторе Газа, пишет газета.

При этом официальные лица, с которыми побеседовало издание, сомневаются, что ракета, запущенная по ошибке, могла стать причиной гибели большого числа людей. Как отмечает The New York Times, не исключено, что ракета попала не в саму больницу, а в автостоянку рядом с ней, поскольку здание клиники получило лишь незначительные повреждения.

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