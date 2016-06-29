​В США заявили, что не располагали данным об угрозах терактов в Турции

Баку. 29 Июня. REPORT.AZ/ Власти США не располагали достоверными данными о возможных угрозах терактов в Турции.

Как передает Report, об этом заявил в среду официальный представитель госдепартамента Марк Тонер.

Журналисты на брифинге поинтересовались, располагал ли Вашингтон информацией о готовящемся теракте в Стамбуле.

"У нас не было достоверных сведений или информации, которая давала бы основания для действий", — сказал он.

За день до теракта, унесшего жизни более 40 человек, госдепартамент США распространил предупреждение для американских граждан об опасности поездок в Турцию. Однако, по утверждениям официальных лиц, это не было связано с какими-либо достоверными сведениями об угрозах.