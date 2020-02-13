В США зарегистрирован пятнадцатый случай заражения коронавирусом

Пятнадцатый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в США среди американских граждан, эвакуированных из Уханя.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в четверг Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Сообщается, что пациент с 7 февраля находился в карантине на военной базе в Техасе после эвакуации из Уханя. Сейчас он изолирован и получает медицинскую помощь в госпитале.

"В результате общее число случаев заболевания COVID-19 в США достигло 15. Вероятно, в ближайшие дни и недели будут зарегистрированы новые случаи, в том числе среди других людей, которые недавно вернулись из Уханя", - говорится в пресс-релизе центра.

Отмечается, что в карантине находятся более 600 человек.