​В США задержаны американцев, планировавших оказать помощь ИГ

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы США задержали в штате Флорида троих американцев, подозреваемых в намерении оказать помощь террористической группировке "Исламское государство".

Как передает Report, об этом сообщило Министерство юстиции страны.

По данным, один из них был арестован в аэропорту Майами, когда уже собирался отправиться в Европу, чтобы через Турцию перебраться в Сирию и воевать там на стороне исламистов.

Все трое задержанных ранее приняли ислам и получили мусульманские имена: Джибрил, Дауд и Шакур. Их возраст - 52, 50 и 31 год.