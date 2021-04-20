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В США за сутки выявили почти 68 тысяч случаев COVID-19

В США за сутки выявили почти 68 тысяч случаев COVID-19 Количество выявленных случаев коронавируса в США за минувшие сутки увеличилось на 67 933, скончались 477 человек.
Другие страны
20 апреля 2021 г. 20:52
В США за сутки выявили почти 68 тысяч случаев COVID-19

Количество выявленных случаев коронавируса в США за минувшие сутки увеличилось на 67 933, скончались 477 человек.

Как передает Report, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Днем ранее медики в США зафиксировали свыше 42 тысяч случаев заражения COVID-19 и констатировали 313 смертей.

Наибольший суточный прирост заражений коронавирусом в США был зарегистрирован в начале года и составил более 299 тысяч. В январе в стране был также отмечен максимальный суточный прирост летальных случаев от COVID-19 – более 4,3 тысячи смертей. О таких показателях сообщал университет Хопкинса.

В общей сложности с начала пандемии коронавирусом в США заразились более 31,7 миллиона человек, скончались 567 тысяч заразившихся.

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Версия на английском языке US sees almost 68,000 new COVID cases

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