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В США впервые за 70 лет казнят женщину

В США впервые за 70 лет казнят женщину Федеральный апелляционный суд США признал ошибочным решение судьи нижестоящей инстанции, отложившего приведение в исполнение первого за 70 лет смертного приговора женщине на федеральном уровне.
Другие страны
2 января 2021 г. 18:53
В США впервые за 70 лет казнят женщину

Федеральный апелляционный суд США признал ошибочным решение судьи нижестоящей инстанции, отложившего приведение в исполнение первого за 70 лет смертного приговора женщине на федеральном уровне.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в субботу телеканал NBC News.

Осужденная Лиза Монтгомери была признана виновной в особо жестоком убийстве беременной женщины в 2004 году. Ранее планировалось, что приговор будет приведен в исполнение 8 декабря в штате Индиана путем введения смертельной инъекции.

Поводом для переноса стало то, что ее адвокаты заразились коронавирусом и им надо было дать время выздороветь и подготовить прошение о смягчении наказания. Тогда окружной суд перенес казнь на 12 января, однако теперь это решение отменено и казнь может состояться раньше, отмечает телеканал.

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