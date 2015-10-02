​В США впервые за 70 лет казнили женщину

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ В американском штате Джорджия против 47-летней гражданки Келли была использована высшая мера наказания – смертная казнь путем введения инъекции.

Как передает Report, суд штата Джорджия присудил за убийство собственного мужа 47-летней Келли Джиссендейнер высшую меру наказания.

Как стало известно из результатов следствия, само преступление (факт насилия путем смерти) совершил любовник Келли. Суд инкриминировал ему статью за намеренное убийство и пожизненное заключение.

Самое интересное, что это первый случай казни женщины за последние 70 лет.

Отменить казнь Джиссендейнер лично суд просил Папа Франциск І, однако это на решение суда не повлияло. За данными организации Amnesty International только в прошлом году к такой мере наказания – казнь путем введения смертоносной инъекции, было приговорено почти 2,5 тыс. человек. Это на треть больше, чем в 2013 году.