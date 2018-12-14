В США ведут расследование из-за расходов Трампа на инаугурацию

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В США прокуроры ведут уголовное расследование по факту расходов американского президента Дональда Трампа на церемонию инаугурации.

Как передает Report, ооб этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Отмечается, что федеральные прокуроры в Манхэттене устанавливают, не потратил ли инаугурационный комитет Трампа в 2017 году часть средств от пожертвований, составивших $107 млн, на нецелевые нужды.

Также следствие изучает, не предоставлялись ли пожертвования в обмен на доступ к администрации Трампа либо «политические уступки».

По данным издания, расследование в настоящее время находится на ранней стадии.