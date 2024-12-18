В США в сфере недвижимости наблюдается спад

Число домов, строительство которых было начато в США в ноябре, уменьшилось на 1,8% относительно предыдущего месяца и составило 1,289 млн в пересчете на годовые темпы.

Число домов, строительство которых было начато в США в ноябре, уменьшилось на 1,8% относительно предыдущего месяца и составило 1,289 млн в пересчете на годовые темпы.

Как передает Report, об этом сообщило министерство торговли страны.

Отмечается, что это самый низкий показатель с июля, когда был зафиксирован минимум с мая 2020 года.

Согласно пересмотренным данным, в октябре количество новостроек составляло 1,312 млн домов, а не 1,311 млн, как сообщалось ранее.

По данным Trading Economics, аналитики в среднем прогнозировали рост показателя с объявленного ранее октябрьского уровня до 1,34 млн.