Баку. 6 Февраля. REPORT.AZ/ В США умер шестой побывавший на Луне человек. Бывший астронавт Эдгар Митчелл скончался на 86-м году жизни за день до 45-летия своей высадки на лунную поверхность.

Как передает Report, об этом сообщили в НАСА.

Полёт в составе экспедиции «Аполлон-14» стал первым и единственным в карьере Митчелла. Он пилотировал спускаемый модуль «Антарес». В 1971 году Митчелл установил несколько рекордов, в том числе по продолжительности нахождения на поверхности естественного спутника Земли — 33 часа.

После отставки Митчелл основал Институт абстрактных наук, посвятив жизнь неопознанным летающим объектам.