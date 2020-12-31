В США умер самый результативный серийный убийца

Самюэль Литтл, который, как отмечала полиция, был самым результативным серийным убийцей в истории США, умер в среду в Калифорнии в возрасте 80 лет.
Согласно его данным, Литтл болел диабетом, кроме того, у него были проблемы с сердцем. Как сообщила агентству спикер управления, в его смерти не обнаружили ничего подозрительного, точную причину смерти установит коронер.
Напомним, что в Калифорнии Литтл отбывал пожизненное заключение.
На его счету около 60 подтвержденных убийств. Сам он сознался в убийстве 93 человек. Долгое время он отрицал причастность к преступлениям, однако в 2018 году сознался в них.