В США умер самый результативный серийный убийца

Самюэль Литтл, который, как отмечала полиция, был самым результативным серийным убийцей в истории США, умер в среду в Калифорнии в возрасте 80 лет.

Самюэль Литтл, который, как отмечала полиция, был самым результативным серийным убийцей в истории США, умер в среду в Калифорнии в возрасте 80 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Associated Press, ссылаясь на представителей управления по вопросам исполнения наказаний.

Согласно его данным, Литтл болел диабетом, кроме того, у него были проблемы с сердцем. Как сообщила агентству спикер управления, в его смерти не обнаружили ничего подозрительного, точную причину смерти установит коронер.

Напомним, что в Калифорнии Литтл отбывал пожизненное заключение.

На его счету около 60 подтвержденных убийств. Сам он сознался в убийстве 93 человек. Долгое время он отрицал причастность к преступлениям, однако в 2018 году сознался в них.