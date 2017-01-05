В США у бомбардировщика B-52 отвалился двигатель во время полета

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Один из двигателей отвалился у американского стратегического бомбардировщика B-52 во время полета на севере США, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел во время тренировочного полета в районе базы ВВС "Минот" в штате Северная Дакота. Самолет с экипажем из пяти человек благополучно приземлился, так как B-52 оснащен восемью турбодвигателями TF33-P-3/103, говорится в сообщении.

Военные послали разведывательный вертолет на поиски обломков двигателя. Через некоторое время обломки были обнаружены в 40 км к северо-востоку от базы "Минот".

Эксперты выясняют причину инцидента. Военные отметили, что во время учебного полета на борту B-52 не было вооружения.