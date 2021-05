Три человека погибли и двое пострадали в результате стрельбы, произошедшей в городском доме в Балтиморе, штат Мэриленд.

Как передает Report, об этом сообщает местное издание Baltimore Sun со ссылкой на полицию.

Как сообщается, в полицию поступили сообщения о стрельбе и пожаре, полицейские и пожарные прибыли на место происшествия около 6:40 по местному времени (14:40 мск).

Открывший стрельбу мужчина был ликвидирован на месте, пожар также удалось потушить.