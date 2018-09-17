В США свыше 400 тыс. потребителей остаются без света из-за шторма "Флоренс"

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Более 400 тыс. потребителей на востоке США остаются без электроэнергии из-за повреждения линий электропередачи ураганом "Флоренс", ослабевшим до тропического шторма.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье компания Duke Energy, отвечающая за энергообеспечение в том числе в штатах Северная Каролина и Южная Каролина.

"Duke Energy возобновила подачу электроэнергии более чем 1 млн потребителей из 1,4 млн, которые остались без электроэнергии из-за "Флоренс". 404 тыс. потребителей все еще без электроэнергии в Каролинах по состоянию на 16:00 [23:00 мск]", - отметила компания в заявлении, опубликованном на ее сайте. На восстановительные работы направлено более 20 тыс. сотрудников Duke Energy.

Продолжающиеся ливни в воскресенье размыли насыпь угольного шлака около законсервированной теплоэлектростанции в округе Уилмингтон (штат Северная Каролина). В результате пласт объемом 1,5 тыс. куб. м обрушился и попал в реку Кейп-Фир. Как сообщает агентство Associated Press, в воду попало количество шлака, умещающееся в 180 грузовиках. По данным агентства, местные власти взяли под особый контроль девять объектов, на которых находятся токсичные отходы в прибрежных районах Южной и Северной Каролины.