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В США свыше 10 сенаторов оспорят итоги президентских выборов

В США свыше 10 сенаторов оспорят итоги президентских выборов Группа из 11 сенаторов-республиканцев США объявила о намерении выразить формальное возражение против итогов голосования выборщиков в день их утверждения конгрессом 6 января.
Другие страны
2 января 2021 г. 23:30
В США свыше 10 сенаторов оспорят итоги президентских выборов

Группа из 11 сенаторов-республиканцев США объявила о намерении выразить формальное возражение против итогов голосования выборщиков в день их утверждения конгрессом 6 января.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в их совместном заявлении.

"Конгресс должен немедленно назначить избирательную комиссию с полными полномочия проводить расследование и устанавливать факты, чтобы провести срочную десятидневную проверку итогов выборов в спорных штатах", - говорится в их совместном заявлении, которое цитирует издание The Hill.

Семеро действующих и четверо избранных членов верхней палаты выступили за то, чтобы по итогам проверки конкретные штаты оценили выводы комиссии и при необходимости провели слушания в заксобраниях штата для заверения скорректированных итогов выборов.

"Соответственно, мы намерены 6 января проголосовать против выборщиков из спорных штатов", - говорится в заявлении.

В числе подписантов сенаторы Тед Круз, Рон Джонсон, Джон Кеннеди, Марша Блэкберн и другие.

Ранее о намерении выступить против итогов голосования выборщиков заявил еще один сенатор республиканец Джош Холи, а также около 140 членов нижней палаты от Республиканской партии.

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