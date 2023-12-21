О нас

В США суд оправдал человека через 48 лет пребывания в тюрьме

В США суд оправдал человека через 48 лет пребывания в тюрьме Суд штата Оклахома оправдал 71-летнего Глинна Симмонса, который отбыл в тюрьме 48 лет за убийство.
Другие страны
21 декабря 2023 г. 04:55
В США суд оправдал человека через 48 лет пребывания в тюрьме

Суд штата Оклахома оправдал 71-летнего Глинна Симмонса, который отбыл в тюрьме 48 лет за убийство.

Как передает Report, об этом сообщило Associated Press.

"Суд на основании конкретных и убедительных доказательств установил, что преступление, в котором господин Симмонс был обвинен, а затем был приговорен к заключению и помещен в тюрьму, было совершено не господином Симмонсом", - цитирует агентство судью Эми Палумбо.

В 1975 году американца приговорили к смертной казни, а в 1977 году меру наказания заменили пожизненным заключением. Симмонс провел в тюрьме 48 лет, 1 месяц и 18 дней, это самый длительный в истории США срок для жертвы судебной ошибки, отмечает AP. Симмонс вправе потребовать от штата компенсацию в размере $175 тыс.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент и первая леди осмотрели мемориальный комплекс Святыня Чинар в селе Ших Дурсун Ходжавендского района
ФотоПрезидент и первая леди осмотрели мемориальный комплекс "Святыня Чинар" в селе Ших Дурсун Ходжавендского района
20 декабря 2023 г. 18:12
Президент и первая леди осмотрели территорию села Шушакенд Ходжалинского района
ФотоПрезидент и первая леди осмотрели территорию села Шушакенд Ходжалинского района
20 декабря 2023 г. 18:10
Президент и первая леди совершили поездку в Ходжавендский и Ходжалинский районы
Президент и первая леди совершили поездку в Ходжавендский и Ходжалинский районы
20 декабря 2023 г. 15:58
Названо число избирателей, которые проголосуют на освобожденных территориях
Названо число избирателей, которые проголосуют на освобожденных территориях
20 декабря 2023 г. 13:49
Президент Ильхам Алиев наградил спортсменов и спортивных специалистов
Президент Ильхам Алиев наградил спортсменов и спортивных специалистов
20 декабря 2023 г. 13:38
Президент Ильхам Алиев принял вице-президента Турции Джевдета Йылмаза
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял вице-президента Турции Джевдета Йылмаза
20 декабря 2023 г. 13:30
На освобожденных территориях созданы избирательные участки
На освобожденных территориях созданы избирательные участки
19 декабря 2023 г. 16:28
ЦИК утвердил выдвижение кандидатуры Ильхама Алиева на президентские выборы
ЦИК утвердил выдвижение кандидатуры Ильхама Алиева на президентские выборы
19 декабря 2023 г. 16:14
Представитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
ФотоПредставитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
19 декабря 2023 г. 15:33
ООН: Готовы поддержать Азербайджан и Армению в их продвижении по пути нормализации отношений
ООН: Готовы поддержать Азербайджан и Армению в их продвижении по пути нормализации отношений
19 декабря 2023 г. 13:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi