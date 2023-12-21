В США суд оправдал человека через 48 лет пребывания в тюрьме

Суд штата Оклахома оправдал 71-летнего Глинна Симмонса, который отбыл в тюрьме 48 лет за убийство.

Суд штата Оклахома оправдал 71-летнего Глинна Симмонса, который отбыл в тюрьме 48 лет за убийство.

Как передает Report, об этом сообщило Associated Press.

"Суд на основании конкретных и убедительных доказательств установил, что преступление, в котором господин Симмонс был обвинен, а затем был приговорен к заключению и помещен в тюрьму, было совершено не господином Симмонсом", - цитирует агентство судью Эми Палумбо.

В 1975 году американца приговорили к смертной казни, а в 1977 году меру наказания заменили пожизненным заключением. Симмонс провел в тюрьме 48 лет, 1 месяц и 18 дней, это самый длительный в истории США срок для жертвы судебной ошибки, отмечает AP. Симмонс вправе потребовать от штата компенсацию в размере $175 тыс.