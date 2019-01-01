В США создают систему распознавания беспилотников

Баку. 1 января. REPORT.AZ/ Проект по созданию системы распознавания беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) начало Федеральное авиационное управление (ФАУ) США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, цель программы - опробовать технологии, которые позволят в дальнейшем расширить коммерческое применение таких аппаратов.

Без надежных способов идентификации БПЛА и точного отслеживания их маршрутов ФАУ, а также правоохранительные органы США воздерживались от выдачи разрешений на полеты таких аппаратов на значительной части территории страны. На данный момент в стране разрешено использование коммерческих дронов весом не более 24,9 кг. Они имеют право летать на высоте не выше 121 м и только в пределах видимости находящегося на земле оператора.

Новые правила для беспилотников, как ожидается, будут одобрены в течение одного-двух лет. Как подчеркнул представитель ФАУ, "главная задача состоит в обеспечении безопасности полетов".