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В США сообщили о пуске двух ракет из Йемена движением "Ансар Аллах"

В США сообщили о пуске двух ракет из Йемена движением "Ансар Аллах" Формирования йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) запустили две противокорабельные баллистические ракеты в сторону Красного моря и Аденского залива.
Другие страны
5 июня 2024 г. 02:17
В США сообщили о пуске двух ракет из Йемена движением Ансар Аллах

Формирования йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) запустили две противокорабельные баллистические ракеты в сторону Красного моря и Аденского залива.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) на своей странице в соцсети X.

"За последние 24 часа поддерживаемые Ираном хуситы запустили в сторону Красного моря две противокорабельные баллистические ракеты из подконтрольных им районов Йемена", - говорится в сообщении. По данным CENTCOM, корабли и коммерческие суда не пострадали.

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