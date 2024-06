В США сообщили о пуске двух ракет из Йемена движением "Ансар Аллах"

Формирования йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) запустили две противокорабельные баллистические ракеты в сторону Красного моря и Аденского залива.

Как передает Report , об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) на своей странице в соцсети X.

"За последние 24 часа поддерживаемые Ираном хуситы запустили в сторону Красного моря две противокорабельные баллистические ракеты из подконтрольных им районов Йемена", - говорится в сообщении. По данным CENTCOM, корабли и коммерческие суда не пострадали.