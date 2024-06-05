В США сообщили о пуске двух ракет из Йемена движением "Ансар Аллах"
В США сообщили о пуске двух ракет из Йемена движением "Ансар Аллах"Формирования йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) запустили две противокорабельные баллистические ракеты в сторону Красного моря и Аденского залива.
Формирования йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) запустили две противокорабельные баллистические ракеты в сторону Красного моря и Аденского залива.
Как передает Report, об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) на своей странице в соцсети X.
"За последние 24 часа поддерживаемые Ираном хуситы запустили в сторону Красного моря две противокорабельные баллистические ракеты из подконтрольных им районов Йемена", - говорится в сообщении. По данным CENTCOM, корабли и коммерческие суда не пострадали.
June 4 Red Sea Update
In the past 24 hours, Iranian-backed Houthis launched two anti-ship ballistic missiles (ASBM) from Houthi-controlled areas of Yemen into the Red Sea. There were no injuries or damage reported by U.S., coalition, or commercial ships.