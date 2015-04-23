​В США сельхозпроизводители отказываются от ГМО

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Фермеры США начинают активно сокращать число выращиваемых ГМО растений.

Как передает Report, об этом пишет "Инфоиндустрия".

Издание пишет, что причин для такой тенденции несколько. Прежде всего, это низкие цены на продукцию при ее переизбытке, хранение которого требует от фермеров дополнительных затрат.

Важно и то, что ряд компаний пищевой промышленности, в том числе General Mills Inc., Whole Foods Market и Chipotle Mexican Grill, стали отказываться от ГМО в ряде своих продуктов.

Фермеры с юго-запада Айовы не ожидали такого поворота событий и не рассчитывали возвращаться к продуктам без ГМО. Однако, оценив новую тенденцию рынка платить за не ГМО, многие решили вернуться к классическому селекционному семенному материалу.