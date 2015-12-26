В США самолет совершил вынужденную посадку из-за проблем с двигателем

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Самолет американской авиакомпании CommutAir в пятницу совершил вынужденную посадку в аэропорту города Рочестер (штат Нью-Йорк) из-за технических неполадок в работе двигателя. Об этом, как передает Report со ссылкой на ТАСС, сообщили представители Федерального авиационного управления (ФАУ) США.

По его данным, воздушное судно направлялось в международный аэропорт имени Даллеса, который находится вблизи Вашингтона.

Вскоре после взлета пилот из-за возникшей чрезвычайной ситуации принял решение вернуться в аэропорт вылета в Рочестере. При посадке никто не пострадал. Представители CommutAir пока никак не прокомментировали произошедшее.

Тип самолета, а также число пассажиров, находившихся на борту, пока не уточняется. В ФАУ заявили о начале расследования произошедшего.