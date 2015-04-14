В США самолет совершил экстренную посадку из-за забытого в багажном отсеке грузчика

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Самолет Alaska Airlines совершил экстренную посадку из-за забытого в багажном отсеке грузчика. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в сообщении на сайте авиакомпании.

Рейс, который направлялся в Лос-Анджелес, вернулся в Сиэттл сразу после взлета после того, как в багажном отсеке раздались странные звуки. Пилот принял решение об аварийной посадке. Грузчик проверял техническое состояние самолета и заснул в багажном отсеке.

Мужчина не пострадал. Проводится расследование инцидента.