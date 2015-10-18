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    ​В США ребенок застрелил своего трехлетнего брата

    Вина за это возложена на отца детей

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Шестилетний ребенок случайно застрелил своего трехлетнего брата в Чикаго (штат Иллинойс).

    Как передает Report, вина за это возложена на отца детей, который хранил заряженный револьвер на холодильнике, сообщила полиция города.

    По ее данным, несчастный случай произошел в субботу вечером. Родственники доставили раненного мальчика в больницу, где позже он скончался от огнестрельного ранения в голову.

    Как установила полиция, отец проявил преступную небрежность, так как хранил заряженное оружие дома, в помещении, в которое его дети имели свободный доступ. Мужчине предъявлено обвинение в том, что он поставил под угрозу жизнь ребенка с отягчающими последствиями. 

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