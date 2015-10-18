​В США ребенок застрелил своего трехлетнего брата

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Шестилетний ребенок случайно застрелил своего трехлетнего брата в Чикаго (штат Иллинойс).

Как передает Report, вина за это возложена на отца детей, который хранил заряженный револьвер на холодильнике, сообщила полиция города.

По ее данным, несчастный случай произошел в субботу вечером. Родственники доставили раненного мальчика в больницу, где позже он скончался от огнестрельного ранения в голову.

Как установила полиция, отец проявил преступную небрежность, так как хранил заряженное оружие дома, в помещении, в которое его дети имели свободный доступ. Мужчине предъявлено обвинение в том, что он поставил под угрозу жизнь ребенка с отягчающими последствиями.