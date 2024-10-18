В США проверят 2,4 млн автомобилей Tesla после аварии со смертельным исходом

Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA) проведет проверку 2,4 миллиона автомобилей Tesla, оснащенных программным обеспечением для автономного вождения (Full Self-Driving), после четырех инцидентов, один из которых закончился

Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA) проведет проверку 2,4 миллиона автомобилей Tesla, оснащенных программным обеспечением для автономного вождения (Full Self-Driving), после четырех инцидентов, один из которых закончился смертельным исходом.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно информации, осуществится проверка моделей: Tesla S и X 2016-2024 годов, модели Tesla 3 2017-2024 годов, а также модели Tesla Y 2020-2024 годов и электропикапов Cybertruck, произведенных в 2024 и 2023 годах.

Отмечается, что по результатам проверки NHTSA может потребовать отзыва этих транспортных средств. Причиной решения о проверке стали автокатастрофы, в ходе одной из которых автомобиль Tesla с функцией автономного вождения насмерть сбил пешехода.

В связи с этим ведомство намерено "изучить способность технических средств контроля ПО Full Self-Driving обнаруживать и соответствующим образом реагировать на условия ограниченной видимости на дорогах".