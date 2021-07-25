В США произошла перестрелка на концерте, есть погибшие

По меньшей мере два человека погибли, четверо получили ранения при стрельбе в городе Сан-Рафел (штат Калифорния).

По меньшей мере два человека погибли, четверо получили ранения при стрельбе в городе Сан-Рафел (штат Калифорния).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте местного полицейского управления.

Сообщения о перестрелке в южной части города поступили стражам порядка в ночь на субботу. В ней, предположительно, участвовали лица, приехавшие в Сан-Рафел на концерт рэп-музыки. Один человек умер на месте, второй был госпитализирован, врачам не удалось спасти его жизнь.

Некоторые из получивших ранения участников перестрелки пытались скрыться с места происшествия на автомобилях, но были задержаны.