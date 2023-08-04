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В США произошла кибератака на больницы, приостановлена ​​работа медучреждений

В США произошла кибератака на больницы, приостановлена ​​работа медучреждений В Калифорнии, Техасе, Коннектикуте, Род-Айленде и Пенсильвании приостановлено предоставление медицинских услуг в результате кибератаки на больницы.
Другие страны
4 августа 2023 г. 23:56
В США произошла кибератака на больницы, приостановлена ​​работа медучреждений

В Калифорнии, Техасе, Коннектикуте, Род-Айленде и Пенсильвании приостановлено предоставление медицинских услуг в результате кибератаки на больницы.

Об этом Report передает со ссылкой на Haber Global.

Согласно информации, кибератака на компьютерные системы в больницах привела к блокированию некоторых служебных помещений, машины скорой помощи были направлены по ложным адресам.

Команды по кибербезопасности начали работать над решением проблемы, однако большое количество пациентов лишились доступа к медицинской помощи.

Многие больные были направлены на лечение в другие больницы.

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