В США произошла кибератака на больницы, приостановлена ​​работа медучреждений

В Калифорнии, Техасе, Коннектикуте, Род-Айленде и Пенсильвании приостановлено предоставление медицинских услуг в результате кибератаки на больницы.

В Калифорнии, Техасе, Коннектикуте, Род-Айленде и Пенсильвании приостановлено предоставление медицинских услуг в результате кибератаки на больницы.

Об этом Report передает со ссылкой на Haber Global.

Согласно информации, кибератака на компьютерные системы в больницах привела к блокированию некоторых служебных помещений, машины скорой помощи были направлены по ложным адресам.

Команды по кибербезопасности начали работать над решением проблемы, однако большое количество пациентов лишились доступа к медицинской помощи.

Многие больные были направлены на лечение в другие больницы.