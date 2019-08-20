В США продали баскетбольную майку Обамы за 120 тысяч долларов

Игровая баскетбольная майка бывшего американского президента Барака Обамы продана на аукционе в США за 120 тысяч долларов, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Торги прошли в минувшие выходные в техасском Далласе. На них были выставлены разнообразные предметы, связанные со спортом и его звездами в разных дисциплинах. Так, с молотка ушли мячи для бейсбола, клюшки для гольфа, перстни победителей в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), коллекционные карточки с фотографиями спортсменов, элементы экипировки.

Среди прочего числилась джерси - баскетбольная игровая майка бывшего президента США Барака Обамы, в которой он выступал в старших классах за школу "Пунахо" в своем родном городе Гонолулу (штат Гавайи). Обучение в этой школе Обама закончил в 1979 году, заодно вернув ей вместе с командой чемпионство штата по баскетболу.

Майка с номером 23, под которым выступал будущий президент, могла оказаться на помойке. Однако ее сохранил другой ученик школы "Пунахо" Питер Ноубл, который по счастливому стечению обстоятельств выступал под тем же номером. О том, что до него ее носил Обама, Ноубл узнал лишь тогда, когда школьную фотографию президента разместил после его избрания на своих страницах один из спортивных журналов.

В заявлении аукционного дома отмечается, что часть средств от продажи майки Обамы пойдет в бюджет его школы.