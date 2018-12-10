В США призвали Китай не смешивать торговлю и задержание финдиректора Huawei

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Задержание финдиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу не должно влиять на торговые переговоры США и Китая.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в интервью телеканалу CBS торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

"Я считаю, что это не должно оказывать серьёзного влияния. Я могу с пониманием отнестись к китайской точке зрения, что они видят это таким образом (как попытку давления США на ход торговых переговоров). Но это вопрос уголовного правосудия. Это совершенно независимо от того, над чем я работаю", - сказал Лайтхайзер.

В воскресенье МИД КНР срочно вызвал посла США Терри Брэнстеда, чтобы сделать представление и выразить решительный протест в связи с задержанием Мэн Ваньчжоу.