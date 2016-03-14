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    В США при крушении самолета погибли четыре человека

    Самолет упал через несколько минут после взлета из аэропорта в городе Алпайн штата Вайоминг

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Легкомоторный самолет потерпел крушение в округе Бонневилл на востоке американского штата Айдахо. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ,  в результате аварии погибли четыре человека - двое мужчин и две женщины.

    Самолет упал через несколько минут после взлета из аэропорта в городе Алпайн штата Вайоминг, расположенный у границы штата Айдахо.

    Причина крушения пока не установлена. Сотрудники местной полиции приступили к расследованию.

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