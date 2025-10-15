В США представили антидроновую турель для легких бронемашин

Американская компания Moog представила на выставке Ассоциации армии США AUSA 2025 облегченный боевой модуль LW RIwP, который может поражать дроны и вертолеты.

Как передает Report, об этом пишет местное профильное издание Army Recognition.

Облегченная версия модульной турели RIwP разработана для легких бронемашин. В арсенал LW RIwP входит автоматическая пушка калибра 30 миллиметров и спаренное вооружение (пулеметы различных калибров или автоматический гранатомет). Стабилизация вооружения позволяет вести прицельный огонь на ходу.

Кроме того, модуль может нести различные управляемые ракеты, включая Javelin и Stinger, а также барражирующие боеприпасы. Это позволит бороться с наземными и воздушными целями.

Отмечается, что конфигурацию вооружения можно изменить за считанные минуты.