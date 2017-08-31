В США предложение нефти снизилось на 15% из-за урагана Харви

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Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Рыночное предложение нефти в США уменьшилось на 15% из-за того, сланцевая добыча в стране пострадала от урагана «Харви».

Как передает Report, об этом пишет The Wall Street Journal.

От урагана больше всего пострадало месторождение Eagle Ford в Южном Техасе, там добывалось до 1,4 млн баррелей в сутки. Производство восстановят в течение нескольких недель.

В настоящий момент более 15% перерабатывающих мощностей в Техасе закрыты из-за тропического шторма. Это привело к падению цены на нефть более чем на 2,5% с 25 августа, сейчас один баррель стоит $46,44.

Издание подчеркивает, что длительные перерывы в нефтепереработке могут привести к нехватке топлива в разных районах США.