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    В США предложение нефти снизилось на 15% из-за урагана Харви

    От урагана больше всего пострадало месторождение Eagle Ford© Choiz.m

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Рыночное предложение нефти в США уменьшилось на 15% из-за того, сланцевая добыча в стране пострадала от урагана «Харви».

    Как передает Report, об этом пишет The Wall Street Journal.

    От урагана больше всего пострадало месторождение Eagle Ford в Южном Техасе, там добывалось до 1,4 млн баррелей в сутки. Производство восстановят в течение нескольких недель.

    В настоящий момент более 15% перерабатывающих мощностей в Техасе закрыты из-за тропического шторма. Это привело к падению цены на нефть более чем на 2,5% с 25 августа, сейчас один баррель стоит $46,44.

    Издание подчеркивает, что длительные перерывы в нефтепереработке могут привести к нехватке топлива в разных районах США.

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