В США поезд сошел с рельсов, есть погибшие и раненые

Поезд сошел с рельсов в американском округе Либерти (штат Монтана), как минимум три человека погибли.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал
По словам представителя правоохранительных органов, они располагают подтвержденной информацией о гибели трех человек.
"Примерно в 16:00 (02:00 бакинское время, вторник) поезд Empire Builder 7/27 сошел с рельсов около Джоплина. Согласно предварительной информации, в поезде находились 147 пассажиров и 13 членов поездной бригады. Amtrak сотрудничает с местными властями в транспортировке пострадавших пассажиров и эвакуации остальных", - цитирует CBS заявление Amtrak. По данным газеты
Ранее телеканал
Информация о причинах произошедшего пока не приводится.