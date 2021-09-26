В США поезд сошел с рельсов, есть погибшие и раненые

Поезд сошел с рельсов в округе Либерти (штат Монтана), как минимум три человека погибли.

Поезд сошел с рельсов в американском округе Либерти (штат Монтана), как минимум три человека погибли.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на окружного шерифа и заявление железнодорожной компании Amtrak, которой принадлежит поезд.

По словам представителя правоохранительных органов, они располагают подтвержденной информацией о гибели трех человек.

"Примерно в 16:00 (02:00 бакинское время, вторник) поезд Empire Builder 7/27 сошел с рельсов около Джоплина. Согласно предварительной информации, в поезде находились 147 пассажиров и 13 членов поездной бригады. Amtrak сотрудничает с местными властями в транспортировке пострадавших пассажиров и эвакуации остальных", - цитирует CBS заявление Amtrak. По данным газеты The New York Times , пострадали не менее 50 человек.

Ранее телеканал KXLY отметил, что являющийся подразделением телекомпании ABC, поезд курсирует между Сиэтлом (штат Вашингтон) и Чикаго (Иллинойс). По его сведениям, на месте работают спасательные службы.

Информация о причинах произошедшего пока не приводится.