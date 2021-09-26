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В США поезд сошел с рельсов, есть погибшие и раненые

В США поезд сошел с рельсов, есть погибшие и раненые Поезд сошел с рельсов в округе Либерти (штат Монтана), как минимум три человека погибли.
Другие страны
26 сентября 2021 г. 06:36
В США поезд сошел с рельсов, есть погибшие и раненые

Поезд сошел с рельсов в американском округе Либерти (штат Монтана), как минимум три человека погибли.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на окружного шерифа и заявление железнодорожной компании Amtrak, которой принадлежит поезд.

По словам представителя правоохранительных органов, они располагают подтвержденной информацией о гибели трех человек.

"Примерно в 16:00 (02:00 бакинское время, вторник) поезд Empire Builder 7/27 сошел с рельсов около Джоплина. Согласно предварительной информации, в поезде находились 147 пассажиров и 13 членов поездной бригады. Amtrak сотрудничает с местными властями в транспортировке пострадавших пассажиров и эвакуации остальных", - цитирует CBS заявление Amtrak. По данным газеты The New York Times, пострадали не менее 50 человек.

Ранее телеканал KXLY отметил, что являющийся подразделением телекомпании ABC, поезд курсирует между Сиэтлом (штат Вашингтон) и Чикаго (Иллинойс). По его сведениям, на месте работают спасательные службы.

Информация о причинах произошедшего пока не приводится.

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