В США подросток застрелил сестру из-за спора о подарках на Рождество

В американском штате Флорида 14-летний подросток застрелил свою 23-летнюю сестру во время конфликта из-за подарков на Рождество.

В американском штате Флорида 14-летний подросток застрелил свою 23-летнюю сестру во время конфликта из-за подарков на Рождество.

Как передает Report , об этом со ссылкой на местного шерифа сообщила газета The Washington Post.

Девушка пыталась разнять драку между двумя ее братьями-подростками в канун Рождества по поводу того, кто получит больше подарков, в результате один из братьев выстрелил в нее.

"14-летний мальчик застрелил свою сестру, которая пыталась разрядить драку, а затем был ранен своим старшим братом также выстрелом из пистолета", — приводит издание слова шерифа Пинелласа Боба Гуальтьери.

В день трагедии братья, разница в возрасте которых составляла год, ходили за рождественскими покупками вместе со своей матерью, сестрой, и двумя ее сыновьями, когда разразился спор "из-за того, кто что получал и сколько денег на кого тратилось".

Ссора продолжилась пока семья направлялась из магазина к дому их бабушки в Ларго. По словам шерифа, у каждого из братьев было по пистолету.

В какой-то момент 14-летний подросток, выстрелил сестре в грудь, в результате чего она скончалась. Через несколько секунд после этого второй подросток выстрелил своему младшему брату в живот. Пострадавшего доставили в больницу.

Уточняется также, что подростку, ранившему брата, будет предъявлено обвинение в покушении на убийство первой степени и подделке вещественных доказательств. По словам Гуальтьери, он содержится в психиатрической больнице после заявлений о причинении себе вреда.