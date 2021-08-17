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В США планируют начать вакцинацию бустерными дозами препарата от COVID-19

В США планируют начать вакцинацию бустерными дозами препарата от COVID-19 Администрация США планирует рекомендовать американцам третью, бустерную дозу прививки от коронавируса спустя восемь месяцев после вакцинации двумя компонентами.
Другие страны
17 августа 2021 г. 09:06
В США планируют начать вакцинацию бустерными дозами препарата от COVID-19

Администрация США планирует рекомендовать американцам третью, бустерную дозу прививки от коронавируса спустя восемь месяцев после вакцинации двумя компонентами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По их данным, о введении дополнительных мер планируется объявить в течение недели. Предполагается, что жителям США, привитым препаратами консорциума BioNTech и Pfizer, а также компании Moderna, будет предложено ввести третью дозу для защиты от дельта-варианта инфекции. Сделать это можно будет спустя восемь месяцев после второй инъекции.

Власти порекомендуют ввести третью дозу вакцин прежде всего работникам сферы здравоохранения и постояльцам домов престарелых. Ожидается, что вакцинация бустерными дозами начнется в середине - конце сентября.

На прошлой неделе Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США одобрило применение бустерной дозы вакцин от коронавируса Pfizer/BioNTech и Moderna для лиц с ослабленным иммунитетом.

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